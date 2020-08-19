Оппозиция в Беларуси решила сделать перерыв в протестах. Он будет использован для отдыха актива и решения организационных вопросов.

Об этом сообщил Телеграм-канал NEXTA Live, который координирует акции оппозиции в стране.

"Сегодня многие задавали вопрос: "Протест выдыхается?". Если отвечать "да", то только в физическом понимании этого слова. Девять дней люди выходили на улицы по всей стране, фактически в круглосуточном режиме. Многие не успевали поесть и поспать нормально. Финалом стал невероятный "Марш свободы", а также вчерашние совместные марши рабочих и других белорусов по всей стране. Естественно, что людям просто физически нужно отдохнуть, ибо походы по 20 км каждый день не все выдерживают", - отметили авторы канала.

Но самое главное, что передышку используют для организации платформ, представляющих интересы противников Александра Лукашенко. Поскольку "нельзя, чтобы 97%, которые строят новую Беларусь, не имели своих организаций и представительств".

В NEXTA рассказали о благотворном влиянии передышки: как только ее взяли, по инициативе Светланы Тихановской был создан координационный совет, который в среду проведет первое заседание. Также созданы национальный забастовочный комитет и инициативы, "которые структурируют активность в самых разных направлениях: медицинская помощь, психологическая помощь, помощь пострадавшим, поддержка рабочих".

"Сейчас идет просто шквал организации людей в цельные команды, идет поиск без вести пропавших, устанавливаются факты изнасилований, пыток и т.д. Поэтому до выходных используем физическую передышку для создания небывалого организационного движения, максимально поддерживаем забастовки и рабочих, требуем выпуска политзаключенных, правды про погибших, а в выходные вновь готовьте свои ноги", - призвали сторонников кураторы протестов.

Ранее "Страна" рассказывала, как упомянутый Телеграм-канал управляет протестами в республике.

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