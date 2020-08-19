В Харьковской области в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2106 пострадала 24-летняя женщина с ребенком.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

"59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что 59-летний водитель был трезв.

Все зафиксировали уличные камеры наблюдения. На кадрах видно, как машина таранит пишохидку и тележку. Пострадавшую доставили в больницу. У нее перелом бедра и многочисленные ушибы. У ребенка, которому всего две недели, только небольшое ушиб головы.

Ранее сообщалось, что под Харьковом водитель сбил медсестру ВСУ с младенцем на переходе.

Также "Страна" публиковала видео ДТП в Киеве, где машина въехала в кофейню.