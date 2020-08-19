Наезд на девушку с ребенком в коляске под Харьковом попал на камеры наблюдения. Видео
В Харьковской области в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2106 пострадала 24-летняя женщина с ребенком.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.
"59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка доставили в больницу", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что 59-летний водитель был трезв.
Все зафиксировали уличные камеры наблюдения. На кадрах видно, как машина таранит пишохидку и тележку. Пострадавшую доставили в больницу. У нее перелом бедра и многочисленные ушибы. У ребенка, которому всего две недели, только небольшое ушиб головы.
Ранее сообщалось, что под Харьковом водитель сбил медсестру ВСУ с младенцем на переходе.
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