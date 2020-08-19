В начале августа Октябрьский районный суд Кривого Рога приговорил наводившего ужас на город маньяка Андрея Белоусенко к пожизненному сроку. После заседания суда стали известны подробности о том, как опасного преступника удалось найти.

О них сообщает ТСН.

Маньяк орудовал в мае-июне 2018 года - в этот период в городе произошло шесть похожих нападений на женщин. Они имели одинаковый почерк: жертв душили, насиловали, а затем забирали их вещи. Все погибшие женщины были небольшого роста и стройные, с темными волосами средней длины. Преступления совершались после 21:00.

Связав между собой все нападения, правоохранители пришли к выводу, что их мог совершить один человек с маниакальными наклонностями. Эксперты из полиции составили психологический портрет убийцы: он склонен к садизму, насилию, получает удовольствие от доминирования над своими жертвами.

Началась операция по поиску злоумышленника. К ней привлекли чуть ли не все отделы полиции Кривого Рога. Расследование взяло под контроль руководство Криворожского отдела полиции и Нацполиции Украины.

Ежедневно улицы города, парки и скверы патрулировали более полутысячи правоохранителей. Сотрудники полиции дежурили посменно до 3:00 ежедневно.

В течение четырех недель криворожские правоохранители круглосуточно занимались поиском маньяка. Неизвестно, сколько бы им понадобилось времени, чтобы в семисоттысячном городе найти серийного преступника, если бы не помощь с неожиданной стороны. Одному из оперативников уголовного розыска позвонила его знакомая проститутка-информатор. Женщина поинтересовалась, действительно ли в городе орудует сексуальный маньяк, как он выглядит, каким образом убивает женщин.

"Я ей прислал фоторобот. Лицо мужчины показалось ей знакомым, возраст и телосложение тоже. Она спросила об особенностях в убийствах. Я рассказал, что он душит и насилует женщин неестественным способом. А она мне вдруг говорит: "А у меня был такой клиент. Звонил и говорил, что хочет полового акта таким же образом. Я согласилась. И во время всего этого процесса он начал меня душить, я чуть не потеряла сознание". Эта женщина записывает номера телефонов всех своих клиентов. Номер этого клиента у нее тоже остался. Мой информатор его подписала так, чтобы больше не брать у него заказ. Она сбросила его номер телефона, и я передал его своему руководству", - рассказал журналистам капитан полиции, оперуполномоченный Криворожского отдела полиции.

Полученную от путаны информацию передали в оперативно-технической службы, специалисты которой определили местонахождение сим-карты владельца. Далее установили, что эта сим-карта находилась в квадратах, где совершались убийства.

Таким образом удалось установить личность маньяка. За ним начали следить, собирая доказательства. По маршруту его следования выставляли молодых девушек привлекавшей его внешности. Когда доказательная база была собрана, его задержали.

Серийным преступником оказался 35-летний криворожец, примерный семьянин Андрей Белоусенко. Он воспитывал маленькую дочь, был любящим отцом и мужем, работал на шахте имени Артема. Также преступник уже был судим за разбойное нападение на женщину и отсидел три года. О его "темной стороне" не догадывался никто. Для родных новость о его преступлениях стала настоящим шоком.

На суде маньяк свою вину не признал, но доказательства и собранные следователями факты говорят о его причастности к убийствам. Ему предъявлены обвинения в совершении умышленных убийств, законченного покушения на изнасилование, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и разбой.

В 2018 году полиция рассказывала подробности поимки душителя, но о роли информатора из сферы секс-услуг не упоминала.

Как писала "Страна", недавно в камере-одиночке в подмосковном следственном изоляторе покончил с собой знаменитый Каширский маньяк, орудовавший 10 лет.