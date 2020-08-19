Окружной административный суд города Киева отказал ООО в удовлетворении исковых требований к ГУ Гоструда об отмене постановления о наложении штрафа в размере 876 330 грн.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Гоструда.

Отмечается, что во время инспекционного посещения в ООО было выявлено семь неоформленных работников. Поэтому, установлен факт допуска истцом к работе граждан без заключения с ними трудовых договоров.

Инспектором труда был составлен акт и вручено предписание субъекту хозяйствования. ГУ Гоструда в Киевской области вынесло постановление относительно истца о наложении штрафных санкций в размере 876 330 грн за нарушение законодательства о труде в части неоформления трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что с сентября в Украине начнутся проверки неоформленных трудовых отношений.

Также мы рассказывали, что Гоструда проверяет компании, где трудится более четырех неоформленных сотрудников.