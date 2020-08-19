Незарегистрированный оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Валерий Цепкало, бежавший в Украину из-за уголовного преследования и заявлявший намерение покинуть нашу страну, прилетел в Польшу.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".

По данным канала, поздно вечером 18 августа Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с женой Вероникой и двумя сыновьями. Ранее 55-летний оппозиционер не исключал, что после Варшавы направится в Вильнюс.

Как стало известно во вторник ближе к вечеру, Цепкало в Киеве не пустили в самолет, вылетающий на Варшаву, из-за проблем с документами. Видимо. политику все же как-то удалось сесть на рейс.

Как рассказывала "Страна", белорусу в Киеве угрожали из-за его слов о конфликте на Донбассе, который он назвал гражданской войной.