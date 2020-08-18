Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что установил личность мужчины, который в прямом эфире его шоу "Соловьев Live" представился белорусским рабочим и показал гениталии.

Об этом он рассказал журналистам издания "Подъем".

По словам Соловьева, "Анатолий с БелАЗа" на самом деле не имеет отношения к заводу и страдает психическим растройством.

"Он не рабочий БелАЗа. Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки. Несчастный больной человек, страдающий очевидным эксгибиционизмом, сильно переживающий из-за того, что мужское достоинство его не удалось. Ну, лучше бы зеленкой помазал. Осень близка, коронавирус давит на мозги. Прямой эфир, всё бывает", - философски заметил известный ведущий.

Он добавил, что за многолетнюю работу на телевидении привык и не к таким неожиданностям.

"Когда радио, иногда звонят, матерятся. Здесь появились технологически более продвинутые возможности, теперь можно что-то продемонстрировать. Ну такой, видно, язык оппозиции. Так они себя видят, так они себя ощущают. Несчастные люди", – сделал вывод Соловьев.

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