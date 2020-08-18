В Украине хотят ввести единые стандарты фиксации телесных повреждений
Прокуроры специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса Генерального прокурора провели встречу по обсуждению проекта унифицированного стандарта медицинской документации, которая должна обеспечить надлежащую фиксацию в медзаведениях телесных повреждений, в частности тех, которые могут быть признаками ненадлежащего поведения со стороны правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генерального прокурора.
Предложенный проект медицинской формы содержит изображение контура человеческого тела с описанием возможных телесных повреждений. Соответственно врач при осмотре пострадавшего будет фиксировать их вид, количество и место расположения, а также жалобы и результаты диагностических исследований. К медицинской форме будет прилагаться детальная инструкция с порядком ее заполнения.
Документ разработан по решению координационного совещания правоохранительных органов по противодействию пыткам, состоявшего под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
В создании проекта участвовали судебно-медицинские эксперты. В основе - лучшие международные стандарты в данной сфере, в частности закрепленные в Стамбульском протоколе - пособии по эффективному документированию и расследованию пыток, разработанному под эгидой Верховного Комиссара ООН по правам человека.
Нынешняя практика определения медиками телесных повреждений уголовного характера недостаточно эффективна, ведь у врачей фактически нет удобных форм медицинской документации, где они должны отображать такие повреждения по единому стандарту. Это часто приводит к ненадлежащему описанию таких повреждений и, как следствие, к утрате важной для дальнейшего расследования информации.
Актуальной эта проблема является и в случаях расследования фактов пыток и других проявлений насилия со стороны правоохранителей.
Прокуроры обсудили стандарты фиксации телесных повреждений с представителями ГБР, МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения и Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы.
Следующий этап - консультации с правозащитниками и экспертами. После проработки комментариев и замечаний проект формы и порядка фиксации будет направлен в Министерство здравоохранения для их дальнейшего закрепления в виде медицинской документации и обязательного применения.
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