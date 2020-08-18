Прокуроры специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса Генерального прокурора провели встречу по обсуждению проекта унифицированного стандарта медицинской документации, которая должна обеспечить надлежащую фиксацию в медзаведениях телесных повреждений, в частности тех, которые могут быть признаками ненадлежащего поведения со стороны правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

Предложенный проект медицинской формы содержит изображение контура человеческого тела с описанием возможных телесных повреждений. Соответственно врач при осмотре пострадавшего будет фиксировать их вид, количество и место расположения, а также жалобы и результаты диагностических исследований. К медицинской форме будет прилагаться детальная инструкция с порядком ее заполнения.

Документ разработан по решению координационного совещания правоохранительных органов по противодействию пыткам, состоявшего под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

В создании проекта участвовали судебно-медицинские эксперты. В основе - лучшие международные стандарты в данной сфере, в частности закрепленные в Стамбульском протоколе - пособии по эффективному документированию и расследованию пыток, разработанному под эгидой Верховного Комиссара ООН по правам человека.

Нынешняя практика определения медиками телесных повреждений уголовного характера недостаточно эффективна, ведь у врачей фактически нет удобных форм медицинской документации, где они должны отображать такие повреждения по единому стандарту. Это часто приводит к ненадлежащему описанию таких повреждений и, как следствие, к утрате важной для дальнейшего расследования информации.

Актуальной эта проблема является и в случаях расследования фактов пыток и других проявлений насилия со стороны правоохранителей.

Прокуроры обсудили стандарты фиксации телесных повреждений с представителями ГБР, МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения и Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы.

Следующий этап - консультации с правозащитниками и экспертами. После проработки комментариев и замечаний проект формы и порядка фиксации будет направлен в Министерство здравоохранения для их дальнейшего закрепления в виде медицинской документации и обязательного применения.

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