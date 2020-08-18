Назначенный недавно начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что поездка участников частной военной компании "Вагнер" в Беларусь была спланирована российскими спецслужбами.

Его слова цитирует "Интерфакс-Украина".

Буданов привел аргументы в пользу своего утверждения.

"Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск. В-третьих, очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа. То есть уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попыток повлиять на результаты выборов. В-четвертых, параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими", - сказал он.

По его словам, в РФ все так называемые частные военные компании работают в прямом подчинении российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения и координации, даже если выполняют частные заказы.

Начальник ГУР Минобороны добавил, что обычно подобные операции готовят тщательно и заблаговременно, детально прорабатывая легенду прикрытия.

"Поэтому наиболее вероятно, что российская сторона готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ заблаговременно", - резюмировал Буданов.

В тоже время, слова Буданова категорически расходятся с версиями, который высказал главред "Цензора" Бутусов и видеоблогер Янина Соколова, а также нардеп от партии Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

По их версии (которая подтверждается записями разговоров сотрудников украинских спецслужб с "вагнеровцами") "наемники ЧВК" были направлены в Минск в рамках спецоперации спецслужб Украины.

Ранее "Страна" подробно писала об украинском следе в вояже "вагнеровцев" под Минск.

Бы также сообщали, что 14 августа Беларусь передала Российской Федерации 32 наемников ЧВК.