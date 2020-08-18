Верховный суд освободил от отбывания наказания мужчину, который совершил наезд на пьяного пешехода.

Так, ВС рассмотрел кассационную жалобу защитника водителя, осужденного за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения пешеходу (часть вторая ст. 286 УК Украины), к 3 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Об этом говорится на сайте Верховного суда.

Так, согласно приговору районного суда, оставленным без изменений апелляционным судом, лицо было признано виновным в том, что, управляя технически исправным автомобилем и выполняя маневр перестроения из правой крайней полосы в левую, нарушило Правила дорожного движения Украины (пункты 2.3 "б", 10.1, 12.1, 12.3) и допустило наезд на пешехода, в результате чего пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

По мнению защитника осужденного, установленные судами фактические обстоятельства не соотносятся с признаками преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины, поскольку действия лица не находились в причинной связи с общественно опасными последствиями, которые наступили. Также жалобщик просил освободить осужденного от отбывания наказания с испытанием.

Коллегия судей КУС ВС отклонила аргументы защитника о том, что противоправность действий потерпевшего пешехода исключает виновность осужденного. Так, суд установил, что потерпевший, пересекая проезжую часть, остановился на ней, чем создал опасность для дорожного движения. Однако, независимо от причин возникновения опасности для движения или препятствия, водитель обязан соблюдать ПДД Украины. Впрочем, как установили суды, водитель перед перестроением с правой крайней полосы в левую не убедился, что это будет безопасно и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения, и при обнаружении пешехода, которого он объективно способен был обнаружить, не принял мер для снижения скорости вплоть до остановки транспортного средства, и совершил на него наезд, несмотря на то, что имел техническую возможность предотвратить этот наезд.

Следовательно, тот факт, что опасность для движения, а само пребывание пешехода на проезжей части дороги, создана в результате противоправного поведения пешехода, не освобождает водителя от выполнения требований пункта ПДД Украины о том, что при обнаружении пешехода водитель должен немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Относительно освобождения лица от отбывания назначенного ему наказания в виде лишения свободы с испытанием на основании ст. 75 УК

Решая вопрос о возможности применения этих положений, КУС ВС учел, что осужденный совершил преступление, относящееся к категории тяжких, в результате чего потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения. По форме вины совершенное преступление является неосторожным. Что касается личности виновного, то осужденный ранее не был судим, имеет прочные социальные связи, по месту жительства характеризуется положительно, на его иждивении находятся жена, которая болеет, и отец пожилого возраста, который нуждается в заботе.

Заслуживает внимания и то, что с момента совершения преступления до вступления приговора в законную силу и взятия лица под стражу прошло более 5 лет и за это время новых преступлений он не сделал.

Анализируя конкретные обстоятельства дела, следует учесть содержание и объем допущенных осужденным нарушений правил безопасности дорожного движения и одновременно учесть несоответствие этим правилам действий потерпевшего, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил дорогу в неустановленном месте и остановился на проезжей части дороги, чем создал опасность для движения.

Указанные обстоятельства, которые подлежат обязательному учету и данные о личности в своей совокупности, по мнению коллегии судей кассационного суда, дают достаточные основания для вывода о возможности исправления осужденного без отбывания наказания в виде лишения свободы.

КУС ВС изменил судебные решения в отношении осужденного, на основании ст. 75 УК Украины, освободил его от отбывания назначенного ему основного наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года и возложил на него обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины. В связи с применением к лицу ст. 75 УК Украины освободил его из мест лишения свободы.

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