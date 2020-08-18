В Харькове жительница многоэтажки пенсионного возраста регулярно сбивает молотком камеры видеонаблюдения, установленные жильцами для предупреждения краж. Пожилая женщина убеждена, что с помощью камер за ней следят агенты Федеральной службы безопасности России.

На бабушку пожаловались владельцы камер в Фейсбук-сообществе "Типичное ХТЗ" (ХТЗ - жилой массив в первой столице).

Пенсионерка с молотком орудует в доме по улице Сергея Грицевца, 19А.

"...На днях у нас украли детский самокат и игрушки. Зная, что на соседнем этаже живут нарки, мы решили установить камеры.

Данная бабуленция решила, что мы за ней следим, и постоянно их сбивает молотком. Вызывали копов, но они нам ничем не помогли. Да и, по сути, чем они могут помочь. Бабуленция твердит, что за ней установлена слежка агентов ФСБ или ещё чего-то. Что делать, мы просто не знаем", - пожаловались подписчики сообщества.

В комментариях пользователи предлагают остроумные варианты выхода из ситуации. Например, убедить бабушку в том, что камеры - это защита от слежки ФСБ.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Тернопольской области грабители за минуту похитили банкомат, успев предварительно разбить камеру наблюдения.

Также мы писали, что во Львове азартный шахматист убил молотком 82-летнего опытного соперника, который постоянно у него выигрывал.