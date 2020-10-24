Британские психологи установили, что карты эрогенных зон партнеров зеркальны. Также исследователи выяснили, что возбуждает не только прикосновение к эрогенной зоне, но и ее рассматривание, и составили первую карту зрительных эрогенных зон.

Статья об их наблюдениях опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

Психологи из британского Университета Бангора провели онлайн-опрос 407 женщин и 206 мужчин. Респонденты отмечали по 11-бальной шкале, насколько их возбуждала 41 зона собственного тела или тела партнера при прикосновениях либо взглядах.

Согласно оценкам добровольцев ученые разделили зоны тела на три группы:

сексуальные (те, что непосредственно вовлечены в сексуальное поведение, например гениталии, грудь, соски);

чувственные (те, что используют для чувственных прикосновений, прелюдии и массажа - голову, шею, плечи, губы);

невозбуждающие (те, что получили самые низкие оценки, включая локти, колени и подбородок).

Мужчины в среднем оценили сексуальные части своего тела ниже, чем женщины, а участки тела партнеров - наоборот, выше. Также мужчины выше оценивали сексуальные зоны партнера, чем те же зоны у себя, а женщины - наоборот. Это значит, что мужчин больше возбуждает трогать и смотреть на тело партнера, чем когда партнер прикасается к ним или смотрит на них, а у женщин всё наоборот.

Для чувственных зон соотношение получилось другим: женщины выше оценивали уровень возбуждения от чувствительных зон партнера, чем от своих собственных. А у мужчин разницы между собственными сенсуальными участками и теми же зонами партнера не было.

Для обоих типов зон прикосновения были отмечены более возбуждающими, чем взгляды.

Затем ученые проанализировали, насколько карты эрогенных зон оказывались зеркальными для собственного тела и тела партнера (иными словами, если человеку нравится, когда прикасаются к его стопам, будет ли его сильнее возбуждать прикосновение к стопам партнера). Чтобы это установить, для всех участников вычислили, насколько оценка каждого из 41 параметра отличается от средней для мужчин или женщин.

Оказалось, что как у мужчин, так и женщин оценка собственных частей тела и соответствующих зон партнера действительно коррелировала. Значит, людям нравится прикасаться или смотреть на те части тела партнера, которые являются эрогенными для них самих.

С помощью аналогичного анализа ученые выяснили, что тактильная и зрительная карта эрогенных зон коррелируют, и эта корреляция сильнее для тела партнера, чем собственных чувствительных зон.

Красным отмечены участки тела, прикосновение к которым вызывает большее возбуждение у прикасающегося (смотрящего), чем у его партнера, синим - наоборот. Белые зоны одинаково возбуждают обоих

Наконец, исследователи проверили, как часто карта возбуждающих участков тела партнера совпадает с эрогенными зонами самого партнера. Например, если один из партнеров любит прикасаться к щекам другого, являются ли щеки эрогенной зоной второго партнера. Поскольку в опросе участвовали случайно выбранные люди, а не пары, за "мнение" партнера ученые приняли среднюю оценку мужчин (для женщин) или женщин (для мужчин).

Получившиеся коэффициенты корреляции - коэффициенты взаимного удовольствия - были у мужчин выше, чем у женщин (0,69 против 0,59). Иными словами, зоны женского тела, которые возбуждают мужчин, чаще совпадают с эрогенными зонами женщин, чем наоборот.

В заключение авторы работы отметили, что они первыми изучили карту зрительных эрогенных зон, карту возбуждающих зон партнера, а также соотношение эрогенных зон двух партнеров.