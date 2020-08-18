В Кракове полицейские дважды за один день ловили украинских беглецов, спешивших покинуть отель, где они проходили обсервацию. Об этом сообщает RMF24.

Так, в субботу полицейский привез в отель покупки для своих коллег, которые находились в одном из отелей на самоизоляции. На месте он заметил, как из окна здания по веревке спускается мужчина. Очутившись на земле, он начал бежать, но был пойман полицией.

Оказалось, что беглец – 23-летний украинец, который живет в Кракове. Самоизоляцию он проходить не должен был, но решил зайти в гости к своим коллегам, которые были в этом отеле на карантине после въезда в страну.

В тот же день в полицию сообщили об еще одном мужчине, который лез из окна этого же отеля. Им оказался другой украинец. На этот раз беглец должен был находиться на карантине, но в какой-то момент ему "надоело находиться в одном месте" и он решил отправиться на прогулку. После инцидента мужчину перевели на более высокий этаж.

В отношении обоих мужчин в настоящее время полиция проводит разъяснительные мероприятия.

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