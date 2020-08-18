В Киеве задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств США и Турции.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры в Киеве.

Киевская местная прокуратура №3 уже сообщила о подозрении 46-летнему гражданину Армении.

Известно, что 1 августа 2020 года правонарушитель со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о взрывных устройствах в зданиях двух посольств.

"Минера" ​​установили и задержали в результате проведенных следственных действий. Известно, что подобное правонарушение у "минера" уже не первое.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержания под стражей.

За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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