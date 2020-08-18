В распоряжении украинской журналистки Янины Соколовой оказалась запись телефонных разговоров, как она уверяет, сотрудников российской частной военной компании "Вагнер" и Службы безопасности Украины. Последний представлялся ЧВКшникам как вербовщик от некоего Шамана. Речь идет об истории как 32 россиянина, которые воевали на Донбассе, попали в Минск, где они были задержаны белорусскими спецслужбами. в России заявляют, что они были обманом вытянуты в Минск украинскими спецслужбами. Фактически записи, которые демонстрирует Соколова подтверждают российскую версию.

Почти 20-минутную запись Соколова опубликовала на своем Youtube-канале.

На одной пленке человек по имени Денис Харитонов 1980 года рождения рассказывает, что с 2014 года воевал в Украине в составе батальона "Степь". На территории нашей страны он сбил из ПЗРК вертолет и два военных штурмовика Су-25. По его признанию, за это он получил награду из рук самого помощника российского президента Владислава Суркова.

На второй записи сбушник общается с сослуживцем Харитонова Сергеем Щербаковым. Тот подтверждает данные о сбитых вертолете и двух "сушках".

Еще один собеседник сотрудника СБУ - это Александр Сидоров. Он рассказал, что воевал в 2014 и 2015 годах в "ЛНР" и в 2016 году в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

На видео также представлены документы и фото наемников, их наградные листы.

Ранее "Страна" приводила заявление СБУ о перехвате разговора главы ЧВК "Вагнер" и российского генерала.

Также мы разбирались с украинским следом в истории с задержанием работников ЧВК под Минском.