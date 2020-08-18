Подозреваемая в в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась получать обвинительный акт. А двум другим подозреваемым, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, такой документ вручили.

Об этом передает УНН.

Адвокат Дугарь отказался брать обвинительный акт, поскольку, по его мнению, это нарушает право его клиентки на защиту.

"Перед тем как лицо обвинять, ему должны быть открыты все документы, все. То есть всё, что следователи собирали в ходе расследования этого преступления. Сторона защиты путем проведения определенных действий по сбору доказательств получила документы, свидетельствующие о том, что следователи обращались к другим экспертам ", - сказал адвокат Дугарь Николай Ореховский.

Адвокат Антоненко Станислав Кулик сообщил, что его подзащитному обвинительный акт успешно вручили - так же как и Кузьменко.

Как сообщала "Страна", неделю назад Кузьменко отпустили под домашний арест после восьми месяцев в СИЗО.

Также мы писали, что в четвертую годовщину гибели Шеремета несколько международных организаций потребовали скорейшего наказания для исполнителей и заказчиков его убийства.