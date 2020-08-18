В Киеве трое иностранцев избили таксиста на столичной Оболони. Конфликт произошел на дороге из-за вопроса первоочередного проезда. Следователи уже сообщили гостям столицы о подозрении, им грозит до 7 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Оболонского управления полиции Андрея Окушко, между таксистом и тремя неизвестными возник дорожный конфликт из-за вопроса первоочередности проезда.

Незнакомцы начали преследовать таксиста, а когда догнали его на улице Рокоссовского, то разбили ему стекло машины и избили его самого. Потом забрали сумку с документами и деньгами и скрылись.

Водителя такси с множественными телесными повреждениями, в том числе переломом пальца руки, госпитализировали в больницу. В течение часа злоумышленников разыскали и задержали. Ими оказались граждане другого государства 1977, 1985 и 1988 рождения.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда таксисты или их пассажиры попадают в неприятные ситуации. Так, пятеро пьяных вытащили африканских студентов из такси в Киеве.

Ранее конфликт пассажира с таксистом закончился стрельбой, а в июле погиб водитель такси, на скорости влетевший под самосвал.