Взбунтовавшиеся военные арестовали премьера Мали и президента страны
Поднявшие в западноафриканской стране Мали 18 августа мятеж военные арестовали президента республики Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт издания Jeune Afrique.
Как отметили в журнале, информацию об аресте редакции подтвердили несколько правительственных и дипломатических источников.
"Ибрагим Бубакар Кейта находился в своей резиденции Себеникоро, в Бамако, когда его арестовали взбунтовавшиеся военные около 16:30 по местному времени. Он был в компании премьер-министра Бубу Сиссе и своего сына, депутата Карима Кейта", - пишет Jeune Afrique.
Незадолго до этого издание сообщило, что правительство Мали призвало к спокойствию и заявило о готовности к участию в братском диалоге с целью устранить все недоразумения.
"Правительство призывает к разуму и к патриотическому чувству и просит, чтобы оружие замолчало", - говорилось в коммюнике малийского премьер-министра Бубу Сиссе, обнародованном через несколько часов после начала мятежа.
Бунт военнослужащих вспыхнул на крупной военной базе в Кати близ столицы страны Бамако. Мятежники требовали, чтобы президент во вторник покинул страну во избежание силового решения.
В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейты и его премьера Сиссе.
Между тем протесты вторую неделю не утихают в Беларуси.
Президент соседней страны Александр Лукашенко заявил о попытке захвата власти.