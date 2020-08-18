Поднявшие в западноафриканской стране Мали 18 августа мятеж военные арестовали президента республики Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт издания Jeune Afrique.

Как отметили в журнале, информацию об аресте редакции подтвердили несколько правительственных и дипломатических источников.

"Ибрагим Бубакар Кейта находился в своей резиденции Себеникоро, в Бамако, когда его арестовали взбунтовавшиеся военные около 16:30 по местному времени. Он был в компании премьер-министра Бубу Сиссе и своего сына, депутата Карима Кейта", - пишет Jeune Afrique.

Незадолго до этого издание сообщило, что правительство Мали призвало к спокойствию и заявило о готовности к участию в братском диалоге с целью устранить все недоразумения.

"Правительство призывает к разуму и к патриотическому чувству и просит, чтобы оружие замолчало", - говорилось в коммюнике малийского премьер-министра Бубу Сиссе, обнародованном через несколько часов после начала мятежа.

Бунт военнослужащих вспыхнул на крупной военной базе в Кати близ столицы страны Бамако. Мятежники требовали, чтобы президент во вторник покинул страну во избежание силового решения.

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейты и его премьера Сиссе.

Между тем протесты вторую неделю не утихают в Беларуси.

Президент соседней страны Александр Лукашенко заявил о попытке захвата власти.