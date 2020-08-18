В Министерстве внутренних дел заявили о готовности обеспечить проведение местных выборов осенью по самым высоким стандартам. В частности, здесь предложили внести ряд изменений в Избирательный кодекс, который позволит усилить ответственность избирателя за предоставление ложных данных о себе в Государственный реестр избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Такие случаи, хотя и редкие, уже зафиксировали в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что эти вещи требуют соответствующего реагирования правоохранителей с целью превенции.

"Эти факты на контроле Нацполиции, которая принимает соответствующие меры для реагирования. Мы не должны допустить, чтобы они стали массовыми и могли повлиять на демократическое волеизъявление украинцев", - отметил глава МВД.

Руководитель "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская добавила, что в настоящее время нести ответственность за недостоверную информацию, может, например, паспортный стол.

"Например, указал, что живет в Заливе, а на самом деле - в Ирпене, и передал свои персональные данные - там за него бросили бюллетень. Право голоса - конституционное, поэтому должно защищаться от попыток незаконного вмешательства и злоупотреблений", - отметила Айвазовская.

На встрече также предложили сократить 8-дневный срок охраны полицией помещений для голосования. Изменения в Избирательный кодекс вынесут на рассмотрение народных депутатов во время заседания внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа.

Напомним, официальный старт избирательного процесса - 5 сентября. Местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября. Между тем, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее рассказал, как Covid-19 может отменить местные выборы.

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