Совет безопасности ООН в закрытом режиме обсудил ситуацию в Республике Беларусь. Инициаторами обсуждения выступили США и Эстония как непостоянный член Совбеза.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Участники собрания коснулись не только положения дел в Беларуси, но и воздействие ситуации на мир и безопасность в Европе.

Представлявший Эстонию глава МИД Урмас Рейнсалу в своем выступлении высказал глубокую озабоченность чрезмерным применением силы властями Беларуси в отношении мирных митингующих. По словам Рейнсалу, настало время поднять этот вопрос на заседании Совета безопасности ООН.

"Совет безопасности обязан предотвращать насильственные конфликты. Поэтому раннее предостережение и усиление информированности является нашим долгом", - сказал глава МИД.

По его словам, в Беларуси "итоги выборов сфальсифицированы, независимых наблюдателей на них не было. Мы видели в ряде государств мира, что происходит, когда свободные и четные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей".

Рейнсалу добавил, что "любое внешнее вмешательство в Беларуси угрожает миру и безопасности как в самой республике, так и шире, в регионе".

Он предложил, чтобы представитель ООН выступал в Совбезе регулярно с обзорами о ситуации в стране.

"Эстония продолжит внимательно наблюдать за происходящим в Беларуси и при необходимости разными и самыми подходящими способами будет поддерживать внимание Совета безопасности", - пообещал Рейнсмалу.

Как писала "Страна", ранее Эстония заявила о непризнании итогов выборов президента Беларуси.

Также отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Канада.