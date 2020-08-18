Комитет по делам разведки Сената Конгресса США подготовил доклад, согласно которому в 2016 году высшее руководство Российской Федерации приказало взломать сервера Демократической партии. Это было сделано во время предвыборной кампании, чтобы нанести урон Хиллари Клинтон.

О докладе сообщает агентство Bloomberg.

Авторы документа заявляют, что российский президент Владимир Путин приказал попробовать взломать компьютерные сети и аккаунты, связанные с Демократической партией, чтобы осуществить утечку информации, которая нанесет урон Клинтон и ее предвыборной кампании.

"Намерения Москвы заключались в том, чтобы нанести ущерб кампании Клинтон, опорочить ее вероятную президентскую администрацию, помочь кампании Трампа после того, как Трамп стал возможным кандидатом от республиканцев, и подорвать демократический процесс в США", - сказано в докладе.

Кроме того, согласно докладу, трехлетнее расследование комитета выявило много контактов между помощниками Трампа и россиянами или людьми, связанными с правительством РФ. Также Трамп, полагают авторы доклада, пытался воспользоваться к своей выгоде утечками данных, допущенных Россией. Однако комитет не нашел доказательств сговора между президентом Трампом и россиянами.

В докладе упоминается и бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт. Дескать, его деятельность привела к "серьезной угрозе в сфере контрразведки": он якобы "создал возможности для российских разведывательных служб оказывать влияние и получать конфиденциальную информацию о кампании Трампа". При этом Манафорт делился информацией с людьми, которые "были связаны с российскими разведывательными службами и помощниками российского олигарха Олега Дерипаски".

Тема иностранного вмешательства в американские выборы обсуждается в США с тех пор, как поступили данные о якобы попытках РФ повлиять на выборы в 2016 году. Дело даже дошло до суда. Однако в прошлом году суд США закрыл производство о причастности штаба Трампа и России к взлому серверов Демпартии.

А Трамп повесил вину за взлом на соратников Клинтон.