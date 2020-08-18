В Харьковской области, которая на днях столкнулась с острой нехваткой коек для зараженных коронавирусом, собираются исправить ситуацию. Заместитель главы областной госадминистрации Тарас Пастух сообщил, что в четырех больницах готовят 555 дополнительных коек для больных Covid-19.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, дополнительные койки используют в случае наступления второй волны заболевания.

"Что касается заполненности коек, то сегодня довольно сложная ситуация именно в городе Харькове. Койки, действительно, в большом количестве заняты. В районах ситуация гораздо спокойнее. Для того чтобы иметь определенный маневр, нами дополнительно готовится 555 коек. Если вторая волна заболеваемости будет усиливаться, мы задействуем эти койки. Сейчас они оборудуются дополнительно подводом централизованного кислорода", - сказал Пастух на брифинге 18 августа.

Он добавил, что речь идет о двух больницах областного подчинения и двух - городского.

Ко вторнику в Харьковской области госпитализированы 529 пациентов с диагнозом Covid-19.

Ранее "Страна" писала, что с 17 августа в Харькове ужесточили карантин.

Мы также сообщали, что Харьков стал одним из лидеров по заболеваемости в Украине.