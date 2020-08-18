Премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что предприятия реального сектора экономики республики в настоящее время работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены, поэтому нет оснований говорить, что национальная экономика понесла какие-то потери.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Конвейеры нигде не остановлены... У нас нет ни одного закрытого предприятия", - сказал Головченко.

Он также полагает, что пока нет оснований говорить, что национальная экономика понесла какие-то потери или убытки из-за складывающейся ситуации.

"Если какое-то предприятие остановится полностью, конечно, этот ущерб может быть оцифрован - количество недопоставленной продукции, невыпущенной продукции. Но пока об этом речи не идет, и нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки", - отметил он.

При этом премьер-министр признал, что на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников. Они, по мнению Головченко, пытаются "выдать свои протестные настроения за массовое движение".

"Ситуация совсем не такая - люди хотят работать, люди хотят зарабатывать", - заявил он.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти. Он также привел белорусскую армию на западной границе в полную боевую готовность, заявив о том, что в Беларуси расшатывают скоординированные действия внутри и извне.