В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заверили, что отличить ядовитое пресмыкающееся можно по рисунку на его спине.

Как это сделать, пресс-служба организации рассказала в Фейсбук.

Если на спине у змеи есть специфическая зигзагообразная или ромбовидная линия, с большой вероятностью это гадюка обыкновенная. Причем не важно, какого она цвета. Ведь окраска туловища этой ядовитой змеи может колебаться от серого до коричневого с оливковыми и красно-бурыми оттенками. А могут встречаться и совсем черные экземпляры.

На фото попала обитающая в Чернобыльском заповеднике гадюка обычной светлой окраски. Правда, от этого она не менее опасна.

Ранее "Страна" публиковала фото редкой восточной степной гадюки из зоны отчуждения ЧАЭС.

Мы также писали, как экологи Чернобыльской зоны спасли застрявшую в колодце змею из Красной книги.