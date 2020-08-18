Бывший народный депутат и экс-командир полка спецназначения "Азов" Андрей Билецкий сообщил о проведении в День независимости марша защитника Украины.

Анонс мероприятия под тревожную музыку и с собой в главной роли Билецкий опубликован на своем Ютуб-канале.

Марш с ветеранами АТО пройдет по Крещатику. Затем его участники придут к Офису президента.

"Сейчас тут никого нет. Но 24 августа сюда придут ветераны, чтобы сказать свое четкое "нет" коллаборантам, отбросам, которые продают нашу страну", - сказал в видео Билецкий.

Сборы на марш Белый вождь, как называют экс-нардепа в националистических кругах, назначены в парке Шевченко утром 24 числа.

"Выходи! Покажем наше единство, покажем нашу силу", - призвал Билецкий.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский поручил провести День независимости с учетом карантина.

Мы также писали, что депутаты "Слуги народа" не хотят возвращаться из отпусков ради празднования Дня независимости.