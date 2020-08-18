Более четырех десятков участников акций протеста, охвативших Беларусь после выборов, остаются в местах содержания задержанных. Об этом сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

"В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

По словам Чемодановой, списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения.

"В том числе, в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра", - сказала представитель МВД.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписывать протокол голосования.

Также мы сообщали, что во вторник в Беларуси возобновились протесты оппозиции и проходят акции в поддержку Лукашенко.