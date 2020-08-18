Россия негативно оценила давление западных стран на Белоруссию и опровергла любое вмешательство со стороны России в белорусский кризис.

Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, передает "Интерфакс".

"Я переадресую эти призывы самим США, которые, судя по некоторым сигналам, буквально спят и видят, как бы вмешаться в эту ситуацию", - отметил дипломат.

Он указал на то, что США стараются переформатировать политическое пространство под собственные интересы, расшатывая при этом базовые нормы международного права. Рябков также подчеркнул, что Белоруссия способна самостоятельно найти выход из ситуации.

Рябков также отреагировал на новые ограничительные меры со стороны Вашингтона.

"Новые санкционные действия США Вашингтоном анонсировались, мы были к этому готовы... Основания для введения санкций у американцев отсутствуют, их просто не может быть в природе", - отметил замминистра.

"Ссылки на какое-то "вмешательство" лучше бы авторы всех этих решений заменили бы ссылками на собственное помешательство... Я думаю, что возможны и другие враждебные демонстративные шаги со стороны США", - заявил российский дипломат.

Как сообщала "Страна", Россия одной из первых увидела "попытки внешнего вмешательства" в белорусские протесты.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с коллегой из Франции заявил о недопустимости вмешательства в дела Беларуси. Беседа состоялась во вторник, 18 августа, по инициативе французской стороны.