В эфире шоу "Соловьев Live" известного российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева человек, представившийся рабочим Белорусского автомобильного завода Анатолием, показал свои гениталии.

Видео инцидента распространилось в соцсетях и на разных YouTube-каналах.

Анатолия вывели в эфир по скайп-связи. Соловьев попросил его рассказать об обстановке в Беларуси.

"Ну рассказывайте, как у вас дела, как забастовка, какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем", - произнес Соловьев.

"Сейчас расскажу", - сказал Анатолий и опустил камеру телефона к своему обнаженному пенису.

"Понятно. Красавчик! Молодец! Вот видите, как... Молодец, хорошо показал! Единственное, могу сказать: у БелАЗа побольше будет. Анатолий, еще что-то можете показать?" - отреагировал ведущий. Однако Анатолий больше не ответил.

Ранее "Страна" рассказывала о забастовках на БелАЗе и других республиканских предприятиях.

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