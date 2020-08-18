Белорусский рабочий показал Соловьеву в прямом эфире свои гениталии. Видео
В эфире шоу "Соловьев Live" известного российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева человек, представившийся рабочим Белорусского автомобильного завода Анатолием, показал свои гениталии.
Видео инцидента распространилось в соцсетях и на разных YouTube-каналах.
Анатолия вывели в эфир по скайп-связи. Соловьев попросил его рассказать об обстановке в Беларуси.
"Ну рассказывайте, как у вас дела, как забастовка, какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем", - произнес Соловьев.
"Сейчас расскажу", - сказал Анатолий и опустил камеру телефона к своему обнаженному пенису.
"Понятно. Красавчик! Молодец! Вот видите, как... Молодец, хорошо показал! Единственное, могу сказать: у БелАЗа побольше будет. Анатолий, еще что-то можете показать?" - отреагировал ведущий. Однако Анатолий больше не ответил.
Ранее "Страна" рассказывала о забастовках на БелАЗе и других республиканских предприятиях.
Мы также писали, что Александр Лукашенко приезжал пообщаться к бастующему коллективу одного из минских заводов.