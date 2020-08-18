Самодельное взрывное устройство сработало на пути российской автоколонны в Сирии. В результате взрыва от полученных ранений погиб российский военный советник - генерал-майор, еще несколько человек получили ранения, сообщает "Интерфакс".

"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", - заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что взрыв прогремел при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от г. Дейр эз-Зор.

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