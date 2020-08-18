В координационном совете белорусской оппозиции заявили о своих целях: это новые честные выборы в Белоруссии. При этом оппозиционеры против пересчета голосов и не ставят перед собой цель захвата власти, о чем ранее заявил президент страны Александр Лукашенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

По словам члена совета Марии Колесниковой, в координационном совете белорусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах.

"Мы точно знаем, что часть бюллетеней уничтожена. Поэтому пересчет голосов технически невозможен", - заявила она журналистам в Минске.

Колесникова также сообщила, что власти не предлагали оппозиции провести пересчет голосов.

"Напротив, они отказались от любого диалога и в нарушение регламента уничтожили часть бюллетеней", - сказала она.

Кроме того, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захвата власти.

"Координационный совет создается по инициативе Светланы Тихановской с целью организации передачи власти и обеспечения согласия в обществе. Он не ставит перед собой целью захвата власти", - сказала Ковалькова.

Она подчеркнула, что координационный совет действует в рамках законодательства, "действуем законными способами".

Доверенное лицо Тихановской также отметила, что в настоящее время в обществе есть напряженность, бастуют рабочие, что чревато экономическими проблемами. Она выразила надежду, что власти понимают, чем это чревато.

"Мы надеемся, что с той стороны будет отклик", - добавила Ковалькова.

Как сообщала "Страна", в Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписывать протокол голосования.

Напомним также, что в стране возобновляются протесты оппозиции и проходят акции в поддержку Лукашенко.