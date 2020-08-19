Во вторник, 18 августа, в Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа. Оппозиция заявила, что создаст Координационный штаб, профсоюзы предложили учредить единый стачечный комитет, а в Могилеве и Гродно на площади вышли митинги в поддержку Александра Лукашенко.

Митинги проводили и противники президента. Но куда менее многочисленные, чем в минувшие дни.

При этом оппозиционные телеграм-каналы объявили "паузу" до выходных по массовым уличным акциям.

Разбирались, что сегодня происходило в Беларуси.

Оппозиция не против посредников из РФ

Сегодня начинает работу Координационный совет оппозиции. В штабе оппозиции рассчитывают, что Координационный совет станет "единым представительным органом белорусского общества".

Среди озвученных планов совета - обеспечить законный и мирный трансфер власти, прагматичные и дружеские отношения с Россией, ЕС и Украиной. Допускается посредничество ЕС и России в переговорах. Первое заседание координационного совета состоится 19 августа.

При этом широкое распространение получила программа, под которой подписались отдельные члены этого координационного совета, где речь идет о выходе Беларуси из Союзного государства с Россией. Характерно, что об этом лидеры оппозиции ничего публично не говорят.

Лукашенко о нацистах

Во время заседания Совета безопасности Александр Лукашенко сделал несколько заявлений.

Он назвал создание Координационного совета оппозиции попыткой захвата власти и анонсировал, что в отношении инициаторов будут предприняты меры в соответствии с законами страны.

"Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - заявил Лукашенко, имея в виду, что туда вошло много антироссийских и пропольских активистов.

По его словам, предлагаемая оппозицией программа фактически предполагает "ползучий запрет русского языка".

"В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявил Лукашенко, комментируя документ, который он назвал программой белорусской оппозиции.

Он раскритиковал предложение перевести на белорусский язык армию, а до 2030 года ввести образование на белорусском языке.

"Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке... Нет, надо взвинтить эту проблему языковую" - прокомментировал белорусский президент.

Также Лукашенко заявил, что планы белорусской оппозиции могут привести к межконфессиональной и межнациональной войне, а в стране хотят создать автокефальную белорусскую церковь.

"Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено", - сказал Лукашенко.

То есть Бацька усиленно пугает украинским сценарием, который могут внедрить в Беларуси.

Он добавил, что программа оппозиционного штаба на период до 2030 года предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и вступление в перспективе в Евросоюз и НАТО.

К слову, по опыту Украины вступление в эти организации вряд ли состоится, но с Россией есть вероятность поссорится прочно и потерять ее рынок сбыта (который критически важен для предприятий Республики).

После его заявлений в штабе белорусской оппозиции опровергли подлинность озвученной Лукашенко программы и заявили, что не обсуждают возможный выход страны из союзных структур с Россией.

"У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко, как попытку манипуляции и обмана" - заявила представитель оппозиции Мария Колесникова.

Правда, для полноты картины нужно было сказать, разделяет ли оппозиция взгляды, которые ей приписал Бацька. Но эта позиция почему-то замалчивается - оппозиционеры максимально не хотят объяснять, с какой программой идут во власть (кроме перевыборов).

Забастовки

Ситуация на предприятии, которое обеспечивает львиную долю валютной выручки в стране - на "Беларуськалие" - осталась не совсем внятной.

"Сегодня какие-то рудники стояли полностью, какие-то частично. Например, на первом рудоуправлении сегодня только одна лава рубила. Объективно можно говорить, что частично там приостановлено производство", - сказал РИА Новости представитель стачечного комитета.

По его словам, руководство предприятия воздействует на работников обещаниями и угрозами увольнения. Стачком через свой телеграм-канал заявил, что полная остановка предприятия произойдет с 00:00 19 августа.

Также стало известно, что работники Минского тракторного завода (МТЗ) пишут заявления на отпуск в знак протеста. Об этом пишет ТАСС. К акции присоединились примерно 1 тысяча из 15 тысяч. сотрудников. При этом на предприятии официально сообщают, что никаких собраний на территории нет, а перед зданием завода митингуют сочувствующие заводчанам.

При этом Нацбанк Беларуси опроверг сообщения о готовящейся забастовке.

Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) сегодня предложил создать единый Национальный стачечный комитет, который вступит в диалог с властью от имени предприятий.

То есть информация с мест идет противоречивая. А кое-где уже второй день нет даже намека на забастовки - например, на Мозырском НПЗ, который снабжает бензином Украину.

При этом, судя по сообщению оппозиционного телеграм-канала Nexta live, бастующим рабочим обещают выделить по 100 тысяч долларов на завод "от народа Беларуси" - чтобы не боялись невыплат зарплат во время простоя.

Позже эту информацию подтвердил один из активистов Беломайдана, правозащитник Андрей Стрижак.

То есть, раз оппозиция уже готова платить за забастовку такие средства (или по крайней мере обещает), значит с остановкой предприятий в стране пока не все гладко.

В целом ситуация выглядит так, что на многих предприятиях есть оппозиционный актив, который пытается остановить их работу, но в подавляющем большинстве случае работа завода не прекращается.

Митинги

Сегодня в Беларуси продолжились митинги. В 11:00 протестующие Беломайдана пришли к Купаловскому театру в Минске после увольнения его директора. Туда приехал министр культуры Юрий Бондарь, которого освистали и встретили криками "Позор!"

Сотрудники театра выдвинули ультиматум, если уволенного директора Павла Латушко не восстановят в должности, то министр завтра должен подать в отставку.

В 19:00 протестующие вышли на центральные площади. В Минске несколько тысяч человек вышли на площади Независимости, где находится Дом правительства. Собравшиеся скандировали: "Забастовка!".

Но было очевидно, что протестующих намного меньше, чем в предыдущие дни.

И уже поздно вечером оппозиционный телеграм-канал Nexta объявил паузу в протестах до выходных, сославшись на усталость людей и на то, что сейчас формируются органы управления протестом, которые раньше если и были, то оставались в тени, а теперь будут формализованы.

При этом Беломайдан будет продолжать без перерывов призывать к забастовкам.

При этом в Гомеле и Могилеве прошли митинги в поддержку Лукашенко. По данным агентства БелТА, в митингах участвуют несколько тысяч человек. Они принесли красно-зеленые флаги Беларуси, плакаты с надписями "Беларусь не отдадим", "За мир в наших семьях", "Мы за батьку".

Красно-зеленый флаг вывесили на здании Могилевского областного исполкома.

В Гомеле митингующие принесли государственный флаг длиной в несколько десятков метров.

Обращение белорусских милиционеров

Белорусские милиционеры сегодня распространили обращение к обществу, в нем они призвали не демонизировать силовиков и не обесценивать важность работы МВД, не топтать гордость семей тех, кто носит погоны, а также заявили о необходимости разбора по каждого факта насилия на акциях протеста.

Также в МВД призвали протестующих "думать своим умом" и не поддаваться на манипуляции и отметили, что не будут присоединяться к протестам.

Что показал этот вторник для Беларуси

Во-первых, массовой остановки промышленности в стране так и не произошло. Хотя этого добивается оппозиция еще с минувшей недели. И "движ" на предприятиях периодически происходит. Однако руководство заводов и профсоюзы тоже работают и пока удерживают ситуацию от всеобщей стачки.

Во-вторых, Лукашенко начал все больше выводить своих сторонников на улицы. Его митинги по-прежнему не такие многочисленные, как собираемые оппозицией, но достаточно живые и искренние. Их, конечно, ни на Беломайдане, ни на Западе попытаются не замечать. Однако на мобилизацию сторонников Бацьки это подействует.

В-третьих, оппозиция не делает пока попыток перевести свое численное превосходство в силовое доминирование. Ставка по-прежнему делается на забастовку, которая должна выбить из-под Бацьки экономическую почву.

Это маркер того, что силовая вертикаль пока не дала слабину в Беларуси и ее перехода на сторону оппозиции не ожидают. Поэтому и ведут себя благопристойно, не пытаясь штурмовать здания и блокировать дороги.

Более того - протестующие взяли паузу до выходных. Видимо, в силу того, что ежедневные митинги и шествия самостоятельной ценности уже не несут и на политические расклады никак не влияют. Вместо этого упор будет сделан на создание как бы параллельных органов власти. После чего протест обрастет лидерами и институтами. Что позволит ему по идее укрепиться и получить вожаков.

Правда, здесь есть и риски. Пока Беломайдан был сугубо народным, его могли поддерживать люди самых разных убеждений. Если же он, подобно украинскому майдану, получит, наконец, оргструктуры и лидеров - они могут часть протестующих оттолкнуть. Особенно, если окажутся слишком прозападными и антироссийскими. Тем более, что эту контригру уже начал вести Лукашенко.

В-четвертых, президент все больше апеллирует к пророссийским беларусам. Сегодня он заявил, что в оппозиции на самом деле планируют провернуть украинский сценарий: разорвать связи с РФ, начать атаку на русский язык и оторвать от Московского патриархата белорусскую православную церковь.

Конечно, таких взглядов Беломайдан пока не высказывал. Однако опровергать слова Бацьки по сути там не стали - и не открестились от подобных намерений. Заявив только, что тема еще не обсуждалась.

Однако чем больше будет звучать таких обвинений, тем быстрее оппозиции придется определяться с образом будущего Беларуси - и высказываться относительно всех этих вопросов. На чем видимо и строится расчет Бацьки, который не так уж и не прав, приписывая активу подобные взгляды.

В-пятых, на внешнем фронте пока без перемен: Россия заявила европейцам, что вмешиваться в дела Беларуси нельзя. Посредничества Европы власти Беларуси не принимают. То есть по всей видимости - пока чувствуют, что могут урегулировать ситуацию своими силами.

Важно будет понять, что завтра примет Координационный совет оппозиции и станет ли производство на "Беларуськалие". Пока ключевой момент - это забастовка. Будет ли она идти по крупнейшим предприятиям. Оппозиция сейчас делает сейчас на нее основную ставку, притормозив, по сути, уличные акции.

Но если полноценная общенациональная забастовка так и не начнется противникам Лукашенко придется менять тактику. В каком направлении и будет ли как в Украине переход к силовым действиям против силовиков - покажет время.