Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами" тем, кто расшатывают скоординированные действия внутри и извне.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил Лукашенко во вторник 18 августа на совещании с членами Совета безопасности.

Он также пригрозил членам Координационного совета "адекватными мерами":

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы".

При этом Лукашенко назвал членов оппозиционного совета "прикорытниками" и "нацистами".

Напомним, в Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста против результатов выборов. Между тем ЦИК Беларуси утвердил итоги голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,12%.