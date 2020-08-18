Вступительная кампания в профтехучилища продлена до 1 ноября. Поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно, а дальше, определившись с заведением и профессией, подавать оригиналы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки Украины.

"Общими правилами приема в профтеха определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продолжалась еще на месяц и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили удлинить их для учреждений профобразования", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В ведомстве также отметили, что учиться в ПТУ могут не только выпускники школ, но и взрослые. Они могут пройти повышение квалификации для уже имеющейся рабочей профессии, освоить новые навыки или полностью сменить профессию.

Как сообщала "Страна", Минобразования направило письмо в украинские ВУЗы, как спасать абитуриентов от призыва в армию.

Ранее ведомстве допустили, что школьники могут начать учебный год дистанционно.