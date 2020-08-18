В среду, 19 августа, на большей части Украины будет переменно облачная погода без осадков. Дожди и грозы накроют лишь западные регионы. Днем в Карпатах и на Закарпатье синоптики прогнозируют значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-5 м/с.

В западных регионах ближайшей ночью температура опустится до +14-17 градусов. Днем потеплеет до +23-27 градусов.

На севере страны ночью +14-16 градусов, днем +29-31.

В центральных частях Украины ночью ожидается +14-17 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +29-32 градусов.

В южных областях ночью +15-18 градусов, днем раскалится до +29-33.

На западе страны в ночные часы воздух остынет до +13-17 градусов, днем будет жарко - до +29-31.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала о погоде на Спас и День Независимости Украины.

Также мы сообщали, что в США едва не побили рекорд по самой высокой температуре на Земле, зарегистрировав 54,4 градуса.