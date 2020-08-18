Член избиркома на выборах президента Беларуси Константин Шышмаков, который отказался подписать итоговый протокол голосования, был найден мертвым.

Об этом пишет издание "Наша Нiва" в своем Telegram-канале.

Как отмечается, мужчина пропал 15 августа. В этот день он позвонил жене, сказав, что больше не может работать на нынешнем месте. Спустя три дня его тело было найдено в реке Неман.

Причины смерти Шышмакова неизвестны. Он работал директором Волковысского военно-исторического музея.

Ранее в Беларуси заявили о еще одном погибшем во время протестов. Жертвой оказался 19-летний парень, которого сбила машина, в воскресенье, 16 августа.