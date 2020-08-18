В Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписывать протокол голосования
Член избиркома на выборах президента Беларуси Константин Шышмаков, который отказался подписать итоговый протокол голосования, был найден мертвым.
Об этом пишет издание "Наша Нiва" в своем Telegram-канале.
Как отмечается, мужчина пропал 15 августа. В этот день он позвонил жене, сказав, что больше не может работать на нынешнем месте. Спустя три дня его тело было найдено в реке Неман.
Причины смерти Шышмакова неизвестны. Он работал директором Волковысского военно-исторического музея.
Ранее в Беларуси заявили о еще одном погибшем во время протестов. Жертвой оказался 19-летний парень, которого сбила машина, в воскресенье, 16 августа.