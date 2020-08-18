Сторонники белорусской оппозиции во вторник вечером готовят новые акции протеста в разных городах. Также на площади разных населенных пунктов 18 августа вышли люди в поддержку президента республики Александра Лукашенко.

О протестных митингах пишет Telegram-канал Nexta.Live, а о пропрезидентских - издание TUT.BY.

Оппозиция собирает очередной "беломайдан" в Минске на площади Независимости в 19:00.

"Сегодня будет еще один важный день в борьбе за нашу свободу. Происходят тектонические сдвиги на всех фронтах, поэтому важно не сбавлять обороты... Собираемся на площади Независимости. У чиновников есть время на протяжении дня либо присоединиться к народу, либо уйти в отставку", - ставит ультиматум Nexta.Live.

Также протесты планируются в других городах с тем же посылом: оппозиция дала местным властям один день на исполнение народных требований, и сегодня "либо они их признают и присоединяются, либо они уже не власть".

Между тем в Могилеве и Гомеле тысячи людей вышли поддержать Лукашенко.



В Могилеве его сторонники собрались на площади Ленина около здания облисполкома. Митинг, собравший не менее 6-7 тысяч, продолжался час. Перед собравшимися выступали чиновники городского и областного уровней. Основные тезисы выступавших: "Не дадим развалить страну", "Пока мы едины, мы непобедимы", "Мы все видели, что творилось в Украине".

Сторонники Бацьки в Могилеве

В Гомеле, по сообщениям СМИ, людей свозили на митинг организованно. Так, на одном видео в кадр попали минимум 18 автобусов, которые, вероятно, доставили поддерживающих Лукашенко.

Пропрезидентские акции ожидаются в райцентрах, агрогородках и деревнях. Они запланированы и на завтра - по крайней мере в Кировске и Круглом Могилевской области.

Ранее "Страна" цитировала слова Лукашенко о том, что Беларусь расшатывают скоординированные действия внутри и извне.

Мы также рассказывали о вчерашнем ночном протесте в Минске возле изолятора временного содержания.

