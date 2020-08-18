Президент Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен ситуацией, которая складывается не только внутри страны, но и вдоль ее западных границ. Об этом он заявил во время совещания с членами Совета безопасности страны, передает БелТА.

"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении",- заявил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что на западных рубежах Беларуси приведены в полную боевую готовность армейские подразделения.

"Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств. Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально", - заявил Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин рассказал Лукашенко, как обсуждал ситуацию в Беларуси с Меркель и Макроном.

Также мы сообщали, что Лукашенко назвал соратников Тихановской нацистами и "прикорытниками".