Белорусского блогера и мужа кандидата на выборах президента республики Светланы Тихановской Сергея перевели из минского СИЗО в изолятор Жодино - города областного подчинения в Минской области. Это произошло в день его рождения: 18 августа ему исполнилось 42 года.

О переводе пишет оппозиционный Telegram-канал Nexta.Live.

Кроме Тихановского, в область перевезли задержанного 25 июня администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика.

"Сергея Тихановского и Игоря Лосика перевели в СИЗО г. Жодино", - сообщил Nexta.Live.

Как писала "Страна", днем во вторник сторонники оппозиции с шариками в руках пришли под СИЗО поздравить Тихановского с днем рождения.

Мы также рассказывали, что Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам по случаю дня рождения мужа.