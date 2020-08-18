В Луцке сильный ливень затопил улицы. Из-за мощного ветра деревья начали падать прямо на проезжую часть.

Об этом пишет местные издание "Волынские новости".

Как сообщается, около 15:00 над городом сгустились тучи и начались порывы шквального ветра. Из-за чрезмерных осадков затопило отдельные улицы города.

Около улицы Конякина, традиционно, разлилась большая лужа. Также не обошлось без потопа и на улице Кравчука. Уже традиционно во время большого ливня вода блокирует выезд на улицу.

Кроме того, на улице Грабовского дерево свалилось прямо на проезжую часть.

Напомним, в конце июля мощный ливень затопил Бердянск из-за чего дороги превратились в реки. Кроме того, часть города осталась без света. Машины буквально плавали по улицам.

Также мы писали, что в Черкассах мощный ливень затопил улицы, жители пустились вплавь.