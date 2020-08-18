Назначенный в начале июня командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заболел. Сейчас он находится на лечении. Его диагноз в ВСУ не называют, ссылаясь на тайну личных данных.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью Олега Чалыка.

Ранее издание The Babel и ряд других сообщили, что у Неижпапы Covid-19, однако в ВСУ не прокомментировали эту информацию.

"На данный момент я вам могу сообщить, что командующий Военно-морских сил находится на лечении. Но информация относительно его диагноза является его личными данными в соответствии с 286-й статьей Гражданского кодекса о праве на тайну о состоянии здоровья", - ушел от уточнений насчет болезни Чалык.

Как писала "Страна", вскоре после своего назначения Неижпапа сделал громкое заявление о том, что Россия готовит скорое вторжение в Украину.

Однако командование Операции объединенных сил назвало его преувеличением.