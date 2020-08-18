На двоих умерших - меньше одного младенца. За половину 2020 года украинцев стало меньше на 140 тысяч
Население Украины за 6 месяцев 2020 года сократилось на 140 300 человек, составив 41 млн 762 тыс. 100 человек.
Об этом сообщает сайт Государственной службы статистики Украины.
В течение января-июня 2020 года численность украинцев сократилась на 140,3 тыс. лиц. И по оценке на 1 июля 2020 года составила 41 млн 762 тыс. 100 человек. Существенным остается превышение количества умерших над количеством новорожденных: на 100 умерших - 48 младенцев (пропорция больше, чем 2 к 1).
Как сообщала "Страна", по данным американских ученых, через 80 лет население Украины уменьшится в 2,5 раза.
Также напомним, что в 2019 году население Украины сократилось на 250 тысяч человек, составив около 41,9 млн человек.
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