Население Украины за 6 месяцев 2020 года сократилось на 140 300 человек, составив 41 млн 762 тыс. 100 человек.

Об этом сообщает сайт Государственной службы статистики Украины.

В течение января-июня 2020 года численность украинцев сократилась на 140,3 тыс. лиц. И по оценке на 1 июля 2020 года составила 41 млн 762 тыс. 100 человек. Существенным остается превышение количества умерших над количеством новорожденных: на 100 умерших - 48 младенцев (пропорция больше, чем 2 к 1).

Как сообщала "Страна", по данным американских ученых, через 80 лет население Украины уменьшится в 2,5 раза.

Также напомним, что в 2019 году население Украины сократилось на 250 тысяч человек, составив около 41,9 млн человек.