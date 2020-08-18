Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что армейские подразделения республики на западной границе приведены в полную боевую готовность.

Об этом он заявил на совещании в Совбезе страны, передает "БелТА".

Он отметил, что присутствует скоординированная внешняя угроза в отношении Беларуси.

"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - заявил Лукашенко.

Напомним, 16 августа на митинге своих сторонников в Минске Лукашенко заявил, что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.

Ранее в Минобороны республики заявили, что проведут военные учения у литовской границы из-за угрозы НАТО.