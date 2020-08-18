Во вторник, 18 августа, 87-летний Витольд Фокин назначен первым заместителем Леонида Кравчука в делегации Украины в ТГК по Донбассу. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

О назначении начали говорить еще в начале августа, и вот теперь президент официально подписал указ.

Напоминаем, кто такой Витольд Фокин, который вошел в Трехстороннюю контактную группу в Минске. И чем он там будет заниматься.

Первый премьер и переводчик

Витольд Фокин – первый премьер-министр независимой Украины. До этого работал на шахтах, в Госплане СССР, занимал должности в Совете министров УССР.

При Фокине в Украине появились купоны-карбованцы – переходная валюта, которая предшествовала гривне и ходила в дополнение к рублю. Фокин был против выхода из рублевой зоны, на чем настаивал тогдашний президент Кравчук. В итоге премьер написал заявление об отставке.

После этого Фокин возглавил Фонд гуманитарных и экономических связей с Россией, а также стал президентом Луганского землячества в Киеве. Несколько лет назад он выпустил вольный перевод на украинский язык поэмы Пушкина "Руслан и Людмила".

"На коленях шахтеры не приползут". Взгляды на конфликт на Донбассе

После начала войны на Донбассе заявлял, что война началась из-за попыток майданных властей "проучить пятимиллионный Донбасс только за желание его жителей говорить на родном языке".

Он уверен, что заставить жителей региона "приползти на коленях" нельзя.

"Шахтеры – не пыль под ногами, и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: "Петлю им на шею, – приползут на коленях!". Уверяю вас, не приползут: шахтера можно убить, но согнуть нельзя".

Также говорил, что противостояние Украины с Россией выгодно Западу.

"ЕС и США поддерживают Украину, только пока она воюет с Российской Федерацией, – оказывают финансовую, материально-техническую помощь, моральную поддержку. Если только наступит мир – интерес к Украине пропадет", – заявлял Фокин.

Он выступал за переговоры с "республиками" Донбасса и за отмену блокады региона. А также выступал против принятого при Порошенко закона о "реинтеграции Донбасса", заявив, что он денонсирует Минские соглашения.

"Без Донбасса я Украину не вижу. Сам бог велит искать пути политического решения восточного конфликта, нужно без промедления снимать блокаду и, отбросив чванство, садиться за стол переговоров, незамедлительно прекратить войну – иного не дано", – говорил бывший премьер.

По его мнению, России Донбасс не нужен, поскольку там нет былого потенциала ни угольного, ни металлургического, поэтому есть шанс, что Москва уйдет из региона.

Назначение в ТКГ

Изначально предложение включить Фокина в ТКГ по Донбассу выдвинул Леонид Кравчук. который вошел в ГК в конце июля. Позже стало известно, что кандидатура экс-премьера обсуждалась на Банковой. А сам Фокин провел ознакомительную встречу с членами украинской делегации в Минске. Об этом рассказал член украинской делегации Сергей Гармаш.

"Три часа длилась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе – непонятно, но из слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения", – сообщил Гармаш.

По его словам, Фокин сразу сделал заявление о "народе Донбасса" и у него сложиось впечатление, что "экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории".

Гармаш выразил уверенность, что реальные решения в ТКГ будет принимать не Фокин и не Кравчук, а вице-премьер Резников.

В интервью "Гордону" Фокин сообщил, что примет предложение войти в Трехстороннюю контактную группу и готов поехать на неподконтрольные территории Донбасса для переговоров.

В начале августа Владимир Зеленский, находясь в Часов Яре Донецкой области, подтвердил, что Фокин станет участником Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы пригласили Леонида Макаровича (Кравчука – Ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко (первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко - Ред.), который тут находится. То есть, у нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч", - сказал президент.

Чем займется Фокин в Минске?

После назначения Леонид Кравчук заявил, что Витольд Фокин поможет наладить взаимодействие с жителями Донбасса.

"Фокин будет, как и Резников, первым заместителем главы украинской делегации. Его главная задача - взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителях Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 млн человек", - рассказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Кравчук отметил, что нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на Донбассе до войны и вынуждены были переселиться.

"Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов", - сказал Кравчук.

Сам Фокин сообщил, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе Минской Трехсторонней контактной группы. То есть с Сергеем Гармашем и Денисом Казанским, которые живут в Киеве. А также двумя представителями Луганска.

Этот последний тезис вызывает вопросы - поскольку очевидно, что Донбасс эти люди представлять не могут. Хотя бы потому, что он их туда не назначал (их ввели в украинскую делегацию директивно решением Банковой).

Что же до коммуникации с другими жителями ОРДЛО, то нет сомнений, что Фокин с его взглядами вполне может добиться успеха на этой ниве. Как мог это сделать и Сергей Сивохо.

Однако без общей политической воли Киева исполнять Минские соглашения, вряд ли это будет иметь какой-то эффект помимо имиджевого, на который у Зе рассчитывают перед местными выборами.

Поскольку лишь политическая часть Минска-2 - а не бесконечные переговоры - гарантирует жителям ОРДЛО неприкосновеность после реинтеграции в Украину.