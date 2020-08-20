Карантинные ограничения по всему миру изменили планы украинцев. Теперь они стали путешествовать больше по своей стране. Эти данные подтверждают эксперты и туристические операторы, и даже компании мобильной связи.

В такой сложной ситуации украинцы массово отдают предпочтение местным курортам. Одним из таких можно назвать Кирилловку.

По словам Тараса Чекурды, в последние годы Кирилловка превратилась в полноценное курортное местечко. По популярности среди украинцев этот поселок на Азовском море практически не имеет равных. Здесь проводят свои отпуска люди из разных регионов страны. Естественно для приятного и активного отдыха нужны развлечения, чтобы гостям опять сюда хотелось возвращаться.

Чем удивляет Кирилловка гостей?

Здесь расположен крупнейший в Украине аквапарк "Остров сокровищ" и один из крупнейших дельфинариев "Оскар" - территория удовольствия для всей семьи. Здесь заботятся о том, чтобы каждый посетитель нашел для себя что-то особенное и захватывающее.

Любители экстремальных погружений оценят невероятные водные горки, высота которых стартует от 10 метров. Для тех, кто предпочитает без лишней суеты поплавать в теплой водичке и позагорать под лучами солнышка, отдельно стоящий открытый большой бассейн и комфортная зона с удобными шезлонгами.

Конечно, в аквапарке "Остров сокровищ" очень ждут и маленьких гостей. Малышам будет от чего прийти в восторг: детский бассейн, разнообразные невысокие горки и веселые спуски. Все полностью безопасное и приспособлено под возможности даже самых маленьких посетителей. Безопасность пребывания на воде обеспечивает штат профессиональных спасателей и медработники. Все оборудование отвечает современным санитарно-гигиеническим нормам.

Тарас Чекурда – один из совладельцев аквапарка "Остров сокровищ" говорит, что здесь делают все, чтобы посетителям тут было безопасно, комфортно и весело.

Что здесь найдете?

Более 30 различных горок и аттракционов ждут гостей. Здесь каждый найдет развлечение по душе.

Если вы не можете без экстрима, то крутые виражи горок и фантастические полеты вместе с потоками воды дадут незабываемый всплеск эмоций.

Мечтаете о релаксе, бассейны и "ленивая" река в вашем распоряжении.

Путешествие по реке подарит незабываемые эмоции от созерцания тайных гротов и пещер.

Малышам предлагают невероятное количество горок, бассейнов. А еще у них есть возможность почувствовать себя настоящими пиратами во время штурма форта с водяными пушками.

А еще аквапарк "Остров сокровищ" - это очень вкусно! На территории развлекательного заведения постоянно работают летние площадки с приветливым обслуживанием и обширным меню легких и питательных перекусов. Тем гостям, которые захотят побаловать себя чем-то более изысканным, предложат меню ресторана "Билли Бонс". И не волнуйтесь - места и развлечений хватит для всех.

"С каждым годом все больше и больше туристов становятся поклонниками этого уникального места отдыха. Сюда хочется еще вернуться, чтобы опять получить незабываемые эмоции", – говорит Тарас Чекурда.

Так что, несмотря на все, Кирилловка, как магнит притягивает всех украинцев и каждый год все больше и больше становится желающих вернуться и отдохнуть всем телом и душой на берег Азовского моря.