Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил обстановку в стране в телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА.

Уточняется, что Владимир Путин рассказал белорусскому коллеге о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которых обсуждали ситуацию в Беларуси.

Напомним, что это уже не первый телефонный разговор Лукашенко и Путина за последнее время. В частности, аналогичная беседа состоялась в воскресенье, 16 августа. В разговоре Кремль подтвердил готовность Москвы оказать республике необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о Союзном государстве и - при необходимости, в случае внешней угрозы - по линии ОДКБ. В понедельник, 17 августа, в разговоре Кремль подтвердил готовность Москвы оказать республике необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о Союзном государстве и - при необходимости, в случае внешней угрозы - по линии ОДКБ.

Напомним, в Беларуси вторую неделю продолжаются протесты после выборов президента страны 9 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что после разговоров с Меркель и Макроном Путин обсудил Беларусь с главой Евросовета.

Также мы сообщали, что Эстония заявила о непризнании итогов выборов президента Беларуси.