Президент США Дональд Трамп, который внимательно следит за ситуацией в Беларуси и ранее охарактеризовал ситуацию в стране как "ужасную", сегодня рассуждал о демократии. Он признался в любви к демократии в Беларуси и пообещал, что скоро найдет подходящее время для разговора с Россией.

Об этом сообщает The Washington Times.

"Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Беларуси. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими. Но, определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщала "Страна", в Беларуси после выборов 9 августа проходят протесты, которые в первые дни заканчивались силовым разгоном.

17 августа Великобритания заявила, что не признает результаты выборов в Беларуси. А в ЕС заявили, что считают результаты выборов сфальсифицированными и поэтому не признают результаты в том виде, в каком они были представлены ЦИК Беларуси.