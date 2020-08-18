Незарегистрированного оппозиционного кандидата на выборах президента Беларуси Валерия Цепкало и его семью не пустили в самолет из Киева в Варшаву. Причиной этого стали проблемы с документами. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

"Цепкало сообщил РИА Новости, что его с семьей не пустили в Киеве на самолет польской LOT в Варшаву - из-за проблем с документами", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатом в президенты. Несостоявшийся соперник Александра Лукашенко приехал в Киев, но ранее он заявлял о своих намерениях переехать вместе с семьей в Польшу.

Также мы сообщали, что оппозиционер Цепкало из Украины заявил о создании Фронта спасения Беларуси против Лукашенко.