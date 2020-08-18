Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал членов Координационного совета, созданного оппозицией, нацистами.

Об этом он заявил сегодня на совещании с членами Совета безопасности, передает "БелТА".

"Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - заявил он, говоря о составе оппозиционного совета.

Также он назвал Координационный совет оппозиции попыткой захвата власти.

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко высказался о ситуации, которая складывается внутри страны. "Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - заявил президент.

Напомним, 15 августа штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской начал формировать Координационный совет по передаче власти в республике. Сегодня был опубликован список его членов. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены юристы и деятели культуры. Пока в нем находятся 32 человека.

Отметим, что после объявления официальных итогов выборы президента Беларуси, которые прошли 9 августа, Тихановская подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает этих результатов. Однако комиссия, которая огласила победу Лукашенко с более 80% голосов, отклонила жалобу.