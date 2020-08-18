Днепровский райсуд Киева начал первое подготовительное заседание по принятию приговора подозреваемым в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого она умерла, главе Херсонской ОГА Владиславу Мангеру и помощнику-консультанту депутата этой ОГА Алексею Левину. При этом Левин находится в зале полуобнаженным.

Соответствующие фото из зала суда опубликовал в Facebook адвокат Маси Найем.

В комментарии изданию "LB.ua" Найем рассказал, что, по словам Левина, к нему якобы применяли физическую силу, так как он отказывался идти на заседание. Он отказывался якобы из-за того, что его заставляли свидетельствовать против Мангера.

"Он не может толком объяснить, почему он в таком виде. Обосновывает это тем, что его били. Только как это связано с тем, что он без одежды — непонятно. Спросили у начальника конвоя, били ли его - подтвердил, что никто его не бил. Он должен был быть доставленным в суд, но отказывался одеваться и, по сути, находится теперь в таком виде. При этом конвой говорит, что здесь у него есть одежда, из его камеры. На это подсудимый ответил, что это не его одежда и он отказывается одеваться", - пояснил адвокат.

Также Левин на суде заявил, что у него болит зуб. После этого в суд приехала скорая помощь.

По словам Найема, перед заседанием Левина в зал суда буквально занесли - его держали за руки и за ноги.

"Этот человек просто не хотел уходить. Такая у него позиция", - сообщил Найем.

Сам Левин, обращаясь к судье, заявил, что над ним чуть ли не каждый день издеваются.

"С 31 числа через день надо мной издеваются, ваша честь, с одной целью, чтобы я до сегодняшнего суда дал показания относительно Мангера. Если я не дам показания, то сегодня прокурор будет ходатайствовать под видом безопасности держать меня в изоляторе временного содержания СБУ. ИВС, ваша честь, это там, где нет медицины, ничего. Меня там бьют, сегодня меня тянули - тоже избили", - заявил подсудимый.

Напомним, в апреле СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк и назвала Мангера главным подозреваемым. Следствие считает, что по предварительному сговору с Алексеем Левиным он организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

В середине июля суд оставил Мангера под стражей до 11 сентября.

Ранее "Страна" подробно писала о деталях этого преступления. Прочитать о них можно здесь.