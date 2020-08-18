В Одесской епархии возмутились тем, что Максиму Ткачуку из Волыни, прославившегося песней "Смуглянка", отказали в участии в нацотборе на детское Евровидение.

Об этом сообщает пресс-служба Союза православных журналистов в Telegram-канале.

Архидиакон Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Андрей Пальчук прокомментировал эту ситуацию. О реакции священников, поддержавших 12-летнего мальчика, против которого начали травлю в СМИ и соцсетях, он рассказал в эфире телеканала "Наш".

По его словам, священники Одесской епархии пригласили Максима в Одессу и сняли клип "Смуглянка" с участием юного певца, для того, чтобы его морально поддержать. Клип набрал 7,5 млн просмотров.

Он добавил, что на ребенка-сироту и его родных осуществлялось очень сильное давление со стороны местных властей, а его бабушку уволили сразу после того как приземлился самолет из Лондона. Там мальчик принимал участие в песенном конкурсе Stars of the Albion ("Звезды Альбиона" - Ред.) и привез сразу три награды.

Священник рассказал, что заявку на участие Ткачука в детском Евровидении оформили священнослужители Одесской епархии, и были шокированы отказом Национальной общественной телерадиокомпании допустить ребенка к участию в конкурсе.

"Владыка Агафангел говорит, что это чистый фашизм - когда переключаются уже на детей. У нас очень много делают ошибок политики, и фабрики в стране-агрессоре работают, и всё остальное… Почему-то к ним никаких санкций нет – их дети поют "русские в Лондоне" и всё нормально. Здесь пацан простой, обычный, и самое главное, он - сирота", - сказал священник.

По его словам, в епархии не дадут "сломать" талантливого мальчика и будут "бороться за него до конца".

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку". Также мы сообщали, что свободовец переврал разговор с семьей Максима. Подробнее обо всей это ситуации ранее писала "Страна".