После того, как Украина решила официально не запрещать приезд хасидов в Умань на иудейский новый год (18-20 сентября), а ограничилась лишь рекомендациями воздержаться от поездки из-за эпидемии коронавируса, мэр города Александр Цебрий в знак несогласия с этим решением заявил, что остается ночевать под Офисом президента.

Об этом сообщает телеграм канал Pavlovsky NEWS.

"Политик отметил, что его цель - это протокольное решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Там должны быть прописаны все правила и соответствующие меры, соблюдение которых обязательно для всех участников праздника и задействованных служб", - говорится в сообщении.

Напомним, ежегодно во время еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. Как сообщалось, в 2020 году в город собираются приехать до 10 тысяч паломников.

Тем временем мэр Умани Александр Цебрий, ранее предлагавший заблокировать въезды в город, чтобы не пустить хасидов, приехал в Киеве под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань. Он ждет президента второй день с карематом, спальным мешком и раскладным стульчиком, но пока к нему никто не вышел.